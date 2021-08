Wekdienst 7/8: Wit-Russische demonstranten naar Malieveld • Grote verkeersdrukte op Europese wegen

Goedemorgen! Vandaag lopen Wit-Russische demonstranten van het Malieveld in Den Haag naar de Wit-Russische ambassade. En er wordt grote verkeersdrukte verwacht op de Europese wegen.

We beginnen met het weer. De dag begint met af en toe zon, maar vooral in het noordwesten en oosten valt ook een bui. Later in de middag komen meer en actievere buien tot ontwikkeling met kans op onweer en windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden.