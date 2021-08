27.000 mensen in stadion, 750 bij festival; valt dat uit te leggen?

"Afgelopen week is onze wereld wederom op z'n kop gezet, Lakedance Festival wordt verplaatst naar volgend jaar." En dus is er vandaag geen Lakedance Festival, is te lezen op de website van het evenement. De tekst staat haaks op wat er te lezen is op de site van de Johan Cruijff Arena. Daar staat: "Nog even wachten en dan mogen we weer genieten van onze guys!"

In de Arena is vanavond het duel tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal. Bij die wedstrijd worden bijna 27.000 fans verwacht. Maar het eerder genoemde festival, dat 20.000 bezoekers verwachtte, is door de nieuwe regels van het kabinet geannuleerd.

De tegenstelling leidt tot onbegrip, boosheid, maar vooral vragen. Want hoe kan het dat stadions zoveel mensen mogen ontvangen terwijl de festivalzomer bijna helemaal is geannuleerd?

Het korte antwoord is: vaste zitplaatsen. Een evenement mag momenteel met coronatoegangsbewijs óf 750 bezoekers ontvangen (voor veel festivals onmogelijk - zagen we eerder al) óf twee derde van de normale capaciteit ontvangen, maar dan wel met vaste zitplaatsen. Ook dat laatste is voor veel festivals niet realistisch. Met een coronatoegangsbewijs is anderhalve meter afstand houden niet nodig - zonder bewijs is dat wel verplicht.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is dat omdat een vaste zitplaats bij een evenement voor veel minder contactmomenten zorgt, dus minder mensen die iemand zouden kunnen besmetten.

De regels op een rij: