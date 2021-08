Dode man gevonden in Breedenbroek langs N317

In de Gelderse plaats Breedenbroek is een dode man gevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar de politie houdt rekening met een misdrijf.

Het lichaam van de man is vanochtend aangetroffen in het buitengebied van Breedenbroek in de buurt van Dinxperlo. De man is volgens de politie waarschijnlijk van buitenlandse afkomst. Hij komt waarschijnlijk niet uit de omgeving van Breedenbroek.

De politie doet een oproep aan mensen die mogelijk iets hebben gezien om zich te melden. Ook zoekt de politie dashcambeelden van mensen die gisteravond of vanochtend vroeg over de N317 hebben gereden, vlak bij de plek waar de man is aangetroffen.