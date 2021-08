Nederland vanaf zondag geen hoogrisicogebied meer voor Duitsland

Nederland geldt vanaf zondag niet meer als hoogrisicogebied voor Duitsland. Dat meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. In de nacht van zaterdag op zondag om 00.00 uur vervallen daarom een aantal beperkende maatregelen voor het Nederlands/Duitse grensverkeer.

Het betekent onder meer dat er geen aanmeldplicht meer is om Duitsland in te reizen. Ook is er geen quarantaineplicht meer voor niet-gevaccineerden. Reizigers van 12 jaar en ouder moeten nog wel een test-, vaccinatie- of herstelbewijs laten zien om het land in te komen.

Nederland geldt sinds 27 juli als hoogrisicogebied voor de Duitsers. Op dat moment telde Nederland 360,9 nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week.

Landen die meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week hebben, krijgen in Duitsland het stempel hoogrisicogebied. Volgens het coronadashboard van het RIVM telt Nederland vandaag gemiddeld 17 besmettingen per 100.000 inwoners.

Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gelden voor Duitsland nog wel als hoogrisicogebied.