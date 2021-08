Tien mensen gewond bij steekincident in trein Tokio, verdachte gepakt

De politie in Tokio heeft een man gearresteerd die met een mes op tien mensen heeft ingestoken in een rijdende forensentrein in Tokio. Negen passagiers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen raakte ernstig gewond. De tiende gewonde kon zelf naar huis.

Nadat aan de noodrem was getrokken, renden de passagiers volgens ooggetuigen in paniek de trein uit. In die chaos wist de dader te ontkomen. Zijn mes liet hij achter in de trein.

Het steekincident gebeurde vlak bij het Seijogakuen station. De trein waarin het gebeurde rijdt grotendeels bovengronds, maar in het gedeelte waar de aanval plaatsvond rijdt de trein onder de grond.

De dader werd later in een winkel gearresteerd. Volgens de winkelier had de man bloedvlekken op zijn T-shirt en zei hij dat hij het vluchten beu was. Daarop belde de winkelier de politie die de man heeft opgepakt.