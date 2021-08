Ziekenhuis Dordrecht kampt met krapte op geboorteafdeling

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kampt met een groot tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen in de geboortezorg. Het ziekenhuis vraagt vrouwen die binnenkort moeten bevallen rekening te houden met de mogelijkheid dat ze moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio.

Het capaciteitsprobleem op de neonatologie-afdeling heeft te maken met een ongewoon hoog ziekteverzuim, precies in de vakantieperiode. Daardoor kunnen niet het maximale aantal bedden worden gebruikt.

Golf van infecties met RS-virus

Daarnaast is er in Dordrecht ook een golf van infecties met het RS-virus bij pasgeboren baby's en jonge kinderen. Normaal gesproken ligt de piek van het virus in de winter, maar dit jaar is het virus pas na het versoepelen van de coronamaatregelen losgebarsten. Daardoor liggen de verpleegafdelingen nu vol met kinderen met luchtwegproblemen en kunnen de kinderverpleegkundigen die daar werken niet bijspringen op de afdeling neonatologie, zoals anders zou gebeuren.

"Op sommige momenten kan een te vroeg geboren baby er niet meer bij, als we veilige zorg willen blijven bieden en uiteraard willen we dat", zegt gynaecoloog Bettina Akkerboom. De afgelopen twee weken is volgens een woordvoerder van het ziekenhuis daarom vijf keer een zwangere vrouw overgeplaatst naar een ander ziekenhuis om daar te bevallen.

Ook geplande bevallingen in het geboortecentrum van het ziekenhuis moeten af en toe worden verplaatst naar een andere dag vanwege problemen met de bezetting in het ziekenhuis.

Grote bereidheid tot overname patiënten

Volgens directeur Diederik Zijderveld van het Albert Schweitzer ziekenhuis is de bereidheid bij de dertien andere ziekenhuizen uit de regio om patiënten over te nemen groot. "Allemaal herkennen ze ditzelfde probleem in meer of mindere mate", zegt Zijderveld.

Dagelijks is er een capaciteitsoverleg tussen de ziekenhuizen waarbij ieder ziekenhuis de verwachte drukte aangeeft en vrije ruimte meldt. "Het kan omgekeerd dus ook gebeuren dat wij soms een bevalling overnemen als de drukte elders groter is."

Zijderveld verwacht dat deze werkwijze nodig blijft tot in de loop van september.