Podcast De Zomerdag: terugverlangen naar de winter

In februari was het nationale verlangen naar de tocht der tochten weer tot een hoogtepunt gestegen nadat het een aantal dagen fors gevroren had. Maar door de pandemie stond het vooraf al vast dat hij niet gereden zou worden.

Daarom dook podcast De Dag twintig minuten diep in het collectieve Elfsteden-geheugen samen met weerman Piet Paulusma, zelf nooit ver te zoeken als het over de Elfstedentocht gaat. De hel van '63, it giet oan, Willem-Alexander in zijn jas met sigarettenlogo, rayonhoofden en noordwestenwind; alles komt voorbij.

