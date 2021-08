Werkstraf van 240 uur geëist voor dodelijk speedbootongeluk Zoutelande

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam een werkstraf van 240 uur geëist tegen een 35-jarige man uit het Zeeuwse Koudekerke voor het fatale speedbootongeluk in Zoutelande twee jaar geleden. Daarnaast eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een vaarverbod van drie jaar.

De vijftienjarige Mirthe dobberde op 23 juli 2019 met haar stiefbroertje in een geel opblaasbootje bij het strand, toen de verdachte met zijn speedboot tegen het bootje botste. Haar stiefbroertje sprong op tijd overboord, maar voor Mirthe was het te laat. Ze overleed na reanimatie aan haar verwondingen.

De man werd volgens Omroep Zeeland verdacht van dood door schuld, onvoorzichtig vaargedrag en varen onder invloed. Hij verklaarde in de rechtbank dat hij "het bootje gewoon niet had gezien".

Het zicht werd volgens hem belemmerd omdat de punt van de speedboot omhoog kwam bij het gas geven en wegvaren. Hij zou ongeveer 20 tot 30 kilometer per uur hebben gevaren.

Getuigen verklaarden dat de speedboot veel lawaai maakte en dat er veel gas werd gegeven. Ook hadden zij het over een hoge snelheid waardoor de punt van de boot omhoog stak. Op de Westerschelde geldt geen snelheidslimiet.

Begrip voor verdriet en woede

De man verklaarde daarnaast dat hij twee tot drie blikjes bier op had. Volgens het OM staat het vast dat de verdachte te veel had gedronken. Dat is zowel uit de eerste ademanalyse als uit de herberekening van het NFI gebleken. De moeder van Mirthe zei in een slachtofferverklaring: "Hoe haal je het in je hoofd om daar zo hard te varen met een slok op?"

De verdachte heeft sinds het ongeluk niet meer achter het stuur van een boot gezeten, verklaarde hij. Hij voelt zich volgens Omroep Zeeland verantwoordelijk voor het ongeluk en begrijpt de woede en het verdriet van de familie. "Ik vind dit superverschrikkelijk. Ik heb dit ook nooit gewild."

De man staat in Amsterdam terecht, omdat het functioneel parket van het Openbaar Ministerie zaken die zich voordoen op de Noordzee moet voorleggen aan de rechtbank in de hoofdstad.