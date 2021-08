Vijf passagiers cruiseschip komen om bij crash met watervliegtuigje in Alaska

Bij een excursie met een vliegtuigje in Alaska zijn vijf passagiers van het cruiseschip Nieuw Amsterdam omgekomen. Ook de piloot kwam om het leven. Het watervliegtuigje stortte neer in het beboste berggebied Misty Fjords National Monument.

De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De Amerikaanse kustwacht heeft het wrak gevonden. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Rederij Holland-Amerika Lijn heeft wel bevestigd dat de slachtoffers passagiers waren van de Nieuw Amsterdam. De excursie was niet geregeld via de rederij.

Vertrek schip uitgesteld

De Nieuw Amsterdam is aangemeerd in Ketchikan, in het zuidoosten van Alaska. Ketchikan is een populaire bestemming voor cruiseschepen. Vanwege het ongeluk is het vertrek van het schip uitgesteld.

Op het schip is plaats voor zo'n 2100 passagiers. Van origine is de Holland-Amerika Lijn een Nederlandse rederij. Sinds 1989 is de cruisetak in handen van het Brits-Amerikaanse cruisebedrijf Carnival.