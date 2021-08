Koog aan de Zaan geteisterd door branden en explosies, politiek eist opheldering

Vijf Zaanse politieke partijen hebben een brandbrief gestuurd naar de burgemeester van Zaanstad over de reeks branden en explosies in de wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan. De partijen vinden het onacceptabel dat inwoners van de gemeente zich onveilig voelen en eisen opheldering van het gemeentebestuur.

In februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst Defensie uit voor een verdacht pakketje. In juni brandden er twee auto's uit. De maand erop werd een vuurwerkbom aan de achterzijde van een woning gegooid. Verschillende buurtbewoners meldden aan NH Nieuws dat het zou gaan om gerichte acties op een specifieke woning.

De gemeente heeft sinds kort beveiligingscamera's opgehangen om nieuwe incidenten te voorkomen, maar vannacht brandde er op enkele honderden meters van een camera een auto uit. Maandagavond ontplofte er nog een vuurwerkbom in de wijk. "We zijn bang en boos ook, want niemand vertelt ons iets", zegt een bewoner.

"Het is letterlijk en figuurlijk een explosieve situatie", zegt Roland van Braam van SP Zaanstreek. De politieke partijen roepen burgemeester en wethouders ter verantwoording en hebben een debat aangevraagd, meldt NH Nieuws. De brief is ondertekend door SP Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Partij voor de Dieren en Democratisch Zaanstad.

In de steek gelaten

"Hoewel er camera's zijn opgehangen door de gemeente, gaan de criminele incidenten gewoon door", schrijven de partijen in de brief. "Bewoners voelen zich in de steek gelaten door zowel de politie als de burgemeester, omdat zij geen informatie verstrekken. Bewoners willen duidelijkheid over hetgeen zich afspeelt in hun normaal gesproken rustige wijk."

Of de autobrand van vannacht verband houdt met de incidenten van de afgelopen tijd in de wijk ertegenover, is volgens de politie lastig te zeggen. Buurtbewoners hebben morgenavond een gesprek met de gemeente en de politie over de onrust in hun wijk.