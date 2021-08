Bosbranden houden Zuidoost-Europa nog steeds in hun greep

In Turkije heeft de brandweer een brand onder controle gekregen die een elektriciteitscentrale bedreigde. De medewerkers van de centrale waren eerder in paniek op de vlucht geslagen. Ook de inwoners van het nabijgelegen stadje Oren werden gedwongen te vluchten voor de brand. De marine stuurde schepen om de inwoners te evacueren. Anderen vertrokken met de auto in een kilometers lang konvooi.

In Turkije woeden sinds negen dagen bosbranden in verschillende gebieden. In de provincie Mugla, waar Bodrum ligt, is een gebied van 55.000 hectaren afgebrand. Ook in de bij toeristen geliefde provincie Antalya woeden een aantal bosbranden.

Buitenlandse hulp

In Turkije is veel kritiek op de lakse reactie van de regering op de branden en de slechte voorbereiding op grootschalige bosbranden. Zo heeft de regering erkend dat het land over niet genoeg blusvliegtuigen beschikt. Blusvliegtuigen uit Oekraïne, Rusland, Azerbeidzjan, Iran, Spanje en Kroatië zijn de brandweer in Turkije te hulp geschoten. Later vandaag worden ook nog blusvliegtuigen uit Israël verwacht.

Twee Nederlandse helikopters zijn vanochtend vertrokken om te gaan helpen bij de bestrijding van bosbranden in Albanië. Ook in dat land woeden momenteel de grootste bosbranden in jaren.

De Chinook-helikopters zijn uitgerust met onder meer een zogenoemde bambi bucket, een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter op het vuur kan worden gegooid. Behalve de bemanning en techneuten vliegen ook een grondteam en andere ondersteunende medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht mee naar het land.