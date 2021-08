Drie jonge kinderen gewond door bootexplosie Kropswolde

Onder de zes mensen die woensdag gewond raakten bij de explosie op een boot in het Groningse Kropswolde zijn drie jonge kinderen, meldt de politie. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de kinderen is volgens de politie in kritieke toestand.

De drie volwassen slachtoffers zijn twee mannen van 64 en 29 jaar oud en een vrouw van 28 jaar. Alle zes komen ze uit de gemeente Midden-Groningen. Vier van de zes slachtoffers liggen volgens de burgemeester nog in het ziekenhuis.

Vuurbal

De explosie was woensdagmiddag in een haven bij een camping aan het Zuidlaardermeer. De campingeigenaar zegt tegen RTV Noord dat er een grote vuurbal ontstond toen de boot werd afgeduwd door mensen op de kant.

Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De boot zal forensisch worden onderzocht en getuigen en betrokkenen worden gehoord. Het onderzoek zal daarom nog enige tijd duren.

Traumatische ervaring

Voor campinggasten en -personeel was het ongeluk 'een traumatische ervaring', schrijft RTV Noord. In overleg met de politie en Slachtofferhulp zijn daarom twee bijeenkomsten gehouden.