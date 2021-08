Podcast De Zomerdag: hoe regisseer je als regeringsleider je eigen exit?

Hoe regisseer je als regeringsleider je eigen exit? Dat is een vraag waar Mark Rutte dit voorjaar serieus over nagedacht kan hebben, toen er in de Tweede Kamer en daarbuiten openlijk gesproken werd over hoe en vooral wanneer hij een stap opzij zou moeten zetten. Vooralsnog is geenszins van plan te vertrekken, maar ooit komt natuurlijk het moment.

Langzittende regeringsleiders vertrekken zelden zomaar, vertelt hoogleraar Europese geschiedenis Mathieu Segers in podcast De Dag. En eigenlijk is het einde altijd lelijk. Hij loopt een paar voorbeelden uit de recente Europese geschiedenis langs: Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Ruud Lubbers. Hoe deden zij het en hoe tekende hun vertrek hun politieke erfenis?

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.