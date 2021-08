Israël voert luchtaanvallen uit op Libanon na beschietingen vanaf Libanees grondgebied

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in buurland Libanon, als reactie op beschietingen vanaf Libanees grondgebied. Volgens het Israëlische leger waren meerdere lanceerbases voor raketten het doelwit.

Gisteren werden vanuit het zuiden van Libanon drie raketten afgeschoten richting Israël. Daarbij vielen volgens het Israëlische Rode Kruis geen gewonden, maar de raketten veroorzaakten wel hevige branden. Israël reageerde direct met artillerievuur.

De aanvallen vanuit Libanon zijn niet opgeëist. Volgens internationale persbureaus werden de raketten afgevuurd vanaf Libanees grondgebied dat onder de controle staat van de militante Hezbollah-beweging, die wordt gesteund door Iran.

'Waarschuwing'

Volgens de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz waren de luchtaanvallen bedoeld als waarschuwing. "Het is duidelijk dat we nog veel meer zouden kunnen doen, maar we hopen dat dat niet nodig zal zijn." President Aoun van Libanon heeft de aanvallen veroordeeld en spreekt van agressie tegen zijn land.

De bombardementen volgen op spanningen rondom de aanval op een olietanker voor de kust van Oman vorige week. Daarbij kwamen twee bemanningsleden om het leven.

Het ging om een tanker die wordt geëxploiteerd door Zodiac Maritime, een Britse onderneming die eigendom is van een Israëlische miljardair. Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk houden Iran verantwoordelijk voor de aanval, die mogelijk met een drone werd gepleegd, maar Teheran wijst de aantijgingen van de hand.