Mexico klaagt Amerikaanse wapenfabrikanten aan voor illegale smokkel

De Mexicaanse overheid klaagt zes grote Amerikaanse wapenfabrikanten aan. Mexico vindt dat ze niet genoeg doen tegen de illegale wapensmokkel. Gesmokkelde wapens komen veelal terecht bij drugskartels, met jaarlijks duizenden burgerdoden door wapengeweld tot gevolg.

Volgens de aanklacht zijn de wapenfabrikanten op de hoogte van deze illegale praktijken. In de afgelopen tien jaar zijn naar schatting 2,5 miljoen vuurwapens vanuit de Verenigde Staten het land binnengekomen.

Dat de Mexicaanse overheid deze stap neemt, is bijzonder te noemen. "Er is in ieder geval in Latijns-Amerika nog nooit eerder zo'n rechtszaak aangespannen", zegt journalist Jan-Albert Hootsen vanuit Mexico-Stad op NPO Radio 1. De Mexicaanse overheid eist compensatie van de fabrikanten. De hoogte van het bedrag moet nog worden vastgesteld in de rechtbank.

Goed beschermd

Mexico benadrukt dat het geen aanklacht tegen de Amerikaanse overheid is. "Het gaat hen om de bedrijven, die volgens hen nalatig zijn geweest en ervoor hebben gezorgd dat honderdduizenden van die wapens in handen van criminele Mexicaanse organisaties terecht zijn gekomen", zegt Hootsen.

Maar of deze juridische stap iets gaat uithalen, is nog maar de vraag. "Amerikaanse wapenfabrikanten zijn door de wet goed beschermd tegen dit soort rechtszaken. Er is geen precedent, dus het is de vraag hoe ver dit gaat komen."

Enorme ontwrichting

Alleen al in 2019 werden 17.000 moorden in Mexico in verband gebracht met illegaal vanuit de Verenigde Staten gesmokkelde wapens. "Een daarvan is een moord op een journaliste in het noorden van het land. Daarvan heeft de overheid het wapen kunnen traceren en linken aan Amerikaanse fabrikanten", zegt Hootsen.

Het Latijns-Amerikaanse land wordt al decennialang geplaagd door drugsgeweld. "De schaal van het probleem is echt heel groot. De drugsoorlog in Mexico is verantwoordelijk voor een enorme ontwrichting van de maatschappij", zegt Hootsen. "Mexico heeft op dit moment te maken met de grootste geweldsgolf uit de moderne geschiedenis van het land." Bij veel van dit geweld komen onschuldigen om het leven.