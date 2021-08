Zeker tien doden bij ongeluk met overvol busje in Texas

Bij een ongeluk met een overvol busje in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker tien doden gevallen, onder wie de bestuurder. Twaalf mensen raakten gewond.

Het busje had plek voor vijftien personen, maar er zouden 25 inzittenden zijn geweest, vooral migranten. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.

Het voertuig zou zijn gekanteld toen de bestuurder in een bocht de macht over het stuur verloor. Tegen een stopbord kwam het busje tot stilstand. Het ongeluk gebeurde op een afgelegen weg bij het plaatsje Encino, op zo'n 80 kilometer van de grens met Mexico.

Meer illegale migranten

De toename van migranten die illegaal de grens oversteken leidt ook tot meer ernstige ongelukken. Voor de smokkeltochten worden vaak jonge chauffeurs geronseld in grote steden, schreef The Dallas Morning News vorige maand. De chauffeurs rijden vaak te hard en vertonen roekeloos rijgedrag.

Vaak zouden het zelf jonge illegale migranten zijn die de grens veilig gepasseerd zijn. In ruil voor de klus hoeven ze minder af te dragen aan de smokkelaars.

In maart kwamen in het zuiden van de VS bij twee ongelukken met migranten 21 mensen om het leven.