Aanslagen op woonwijk en bij militaire installatie Kabul

Het is onduidelijk of de tien gewonden zijn gevallen door de explosie of door geweervuur. De aanslag is nog niet opgeëist, maar valt samen met de opmars van de Taliban in het land.

De wijk Sherpur ligt in een zwaarbeveiligd deel van de hoofdstad, de green zone. Het is de thuisbasis van verschillende hoge regeringsfunctionarissen en er wonen veel diplomaten en andere buitenlanders.

Persbureau Reuters meldt verder dat bij een explosie bij een militaire installatie in Kabul vandaag twee burgers en een beveiliger gewond zijn geraakt. Ook deze aanslag is nog niet opgeëist.