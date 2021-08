Oud-profvoetballer Hoefdraad overleden, verdachte opgepakt

Jergé Hoefdraad, de oud-profvoetballer die afgelopen weekend in Amsterdam werd neergeschoten, is overleden. Hoefdraad (35) raakte zondagochtend vroeg zwaargewond bij een feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost. Er zijn aanwijzingen dat hij een ruzie wilde sussen en dat een van de betrokkenen toen op hem heeft geschoten.

De politie Amsterdam meldde gisteren al dat Hoefdraad was overleden. De eenheid kwam daar later van terug en bood de familie excuses aan. Hoefdraad stierf uiteindelijk vanochtend in het ziekenhuis, zegt de politie nu.

Verdachte opgepakt in België

Gisteravond is in de zaak een verdachte opgepakt. Het is een man van 34. Hij is aangehouden in België, niet ver van de Nederlandse grens. Een precieze locatie is niet genoemd.

Volgens de politie kwam de man in beeld na getuigenverklaringen en is hij met hulp van de Belgische autoriteiten opgespoord. De politie zegt dat hij daar vastzit in afwachting van zijn overlevering.

Speler uit Eredivisie

Hoefdraad is een voormalig jeugdspeler van Ajax. Hij speelde in zijn profcarrière onder meer bij RKC Waalwijk, Telstar en Almere City. Met SC Cambuur speelde hij in 2015 en 2016 in de Eredivisie. Komend seizoen zou de aanvaller onder contract staan bij amateurclub De Volewijckers uit Amsterdam-Noord.