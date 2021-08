Opnieuw onrustige nacht in Rotterdam, meerdere kogels afgevuurd op huis

Een woning in de Rotterdamse wijk Feijenoord is vannacht tweemaal beschoten. Het is het vierde schietincident in ruim een week tijd in de stad.

De melding van de schietpartij aan de Nassaustraat kwam rond 01.30 uur binnen bij de politie. Die vond twee kogelinslagen en twee hulzen. Niemand is gewond geraakt.

In dezelfde nacht werd ook een huis aan de Hoflaan in Vlaardingen beschoten. Dat gebeurde rond 04.45 uur. Daar werd zeker drie keer geschoten, schrijft regionale omroep Rijnmond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee schietincidenten. De politie doet onderzoek.

Het was de afgelopen dagen vaker onrustig in Rotterdam. In de nacht van zaterdag op zondag werden een woning en een auto beschoten. Niemand raakte gewond. De politie heeft voor het beschieten van de auto twee verdachten aangehouden.