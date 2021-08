Ruzie was mogelijk reden voor dodelijke steekpartij Rotterdam

De aanleiding voor de fatale steekpartij in Rotterdam, waarbij vorige week de 15-jarige Joshua om het leven kwam, was waarschijnlijk een ruzie, vermoedt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en een 15-jarige verdachte hadden volgens justitie die dag bij een speeltuin met elkaar afgesproken en messen meegenomen.

Joshua werd vorige week donderdag neergestoken in een park in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Hij werd door hulpdiensten in de bosjes gevonden. Volgens de politie had de tiener meerdere steekwonden. Reanimatie mocht niet meer baten, meldt de regionale omroep Rijnmond.

"Na gesprekken met getuigen, het bestuderen van telefoons van betrokkenen en andere onderzoeksbevindingen ontstaat nu het beeld dat er tussen het slachtoffer en de verdachte een ruzie was", aldus het OM.

De verdachte meldde zich een dag na het incident op het bureau. De jongen wordt verdacht van doodslag. Zijn voorarrest wordt met twee weken verlengd. Het onderzoek naar het incident loopt nog volop, laat het OM weten.

Morgen wordt in Beverwaard een stille tocht gehouden voor het slachtoffer.