Hitte in Griekenland: 'Ik heb dit in 27 jaar nog nooit meegemaakt'

De branden in Turkije hebben tot nu toe aan zeker acht mensen het leven gekost. Duizenden mensen in het zuiden en westen van het land moesten hun huis verlaten. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd.

Dweilen met de kraan open

Ook in Zuid-Italië veroorzaken natuurbranden problemen. In Pescara zijn zeker vijf gewonden gevallen en moesten toeristen worden geëvacueerd. Volgens burgemeester Carlo Masci waren de branden in de kustplaats gisteravond onder controle, maar is het natuurgebied in de stad waar de brand uitbrak volledig verwoest. "Als je dat ziet, moet je huilen."

Op andere plekken in Italië brandt het nog steeds, zegt correspondent Heleen D'Haens. "Vooral in het zuiden maakt de hitte blussen heel moeilijk. Als je één brand hebt geblust, is de andere bij wijze van spreken alweer ontstaan, vanwege de hete lucht. Het is een beetje dweilen met de kraan open."

Die hitte duurt in het zuiden van Italië al enkele dagen en houdt voorlopig aan. "Het is in Italië natuurlijk vaker warm", zegt D'Haens. "Temperaturen van ver boven de 30 graden zijn ze hier wel gewend. Maar die uitschieters tot boven de 40 graden zijn toch echt uitzonderlijk. Afgelopen weekend werd het bijvoorbeeld 45 graden op Sicilië. Dat is zelfs daar bijzonder."