Heineken maakt ouderwets winst, maar is wel bezorgd over dure grondstoffen

Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar weer flink winst kunnen maken. Het bedrijf hield wereldwijd ruim een miljard euro over. Wel maakt het zich zorgen over stijgende grondstofprijzen.

De winst van nu staat in groot contrast met het verlies van 300 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Toen kon er wereldwijd minder bier worden verkocht, onder meer omdat veel horeca dicht waren. In sommige landen was er zelfs een tijdelijk totaalverbod op alcohol. Maar ook in vergelijking met 2019, voor corona, is de huidige winst iets meer.

Tegelijk lopen de verkopen nog niet zoals voor de pandemie. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn er opgeteld grofweg evenveel liters verkocht als in de eerste zes maanden van 2019, maar veel andere regio's halen die volumes nog niet. Zo worden de verkopen in Afrika en Azië nog geraakt door corona.

Ook in Nederland gaan de zaken niet als vanouds. In de horeca ging er ruim 40 procent minder over de bars, en dat in vergelijking met vorig jaar, toen er ook al zo'n hap uit de verkopen genomen werd. Stijgende omzet in de winkels kan dat niet goedmaken.

Vooruitzichten matig

Dolf van den Brink, de baas van Heineken, ziet zijn bedrijf al met al dit jaar nog niet herstellen tot het niveau van voor corona. Ook waarschuwt hij dat hoge grondstofprijzen, die het duurder maken om een biertje te brouwen, het bedrijf gaan raken.

"Met de prijzen op het huidige niveau, zal dit ons in de tweede helft van dit jaar raken." Dat verwacht hij terug te zien in de cijfers van volgend jaar.