'Japan, het innovatieland? Dat is allang niet meer zo'

Al deze innovaties laten niet zien waar Japan daadwerkelijk staat, zegt Yo Ishigaki, engineer aan de University of Electro-Communications in Tokio. "Japan was wereldwijd de nummer 1 qua innovatie, bijvoorbeeld bij de Spelen van 1964. Maar ik kan dat nu niet meer over Japan zeggen."

Vlak voor die Spelen opende Japan de shinkansen, oftewel de bullet train. Die haalde snelheden van 200 kilometer per uur, later werd dat verhoogd naar zo'n 300 kilometer per uur.

Er werden nieuwe snelwegen aangelegd, de monorail en het waren de eerste Spelen die via satelliet live over de hele wereld werden uitgezonden.