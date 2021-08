Wekdienst 1/8: Nieuwe inreisregels Duitsland • Max Verstappen racet in Hongarije

Wat heb je gemist?

De politie in Utrecht heeft gisteren een jong Syrisch meisje opgehaald dat op station Utrecht Centraal was gestrand. Het meisje had een koffertje bij zich en liep in haar eentje door het station.

Medewerkers van de NS merkten het meisje op, gaven haar wat te eten en drinken en schakelden de politie in. Die kon in eerste instantie niet veel uitrichten, want het meisje sprak geen Nederlands of Engels.

Een behulpzame voorbijganger bracht uitkomst. Die "heeft ons super goed geholpen vanwege het dialect dat dit meisje sprak", schrijft wijkagent Peter op Instagram.

Het meisje bleek pas 11 jaar oud te zijn en was alleen en zonder enig document in Utrecht aangekomen. Ze is door de politie en de voorbijganger gerustgesteld en meegenomen naar het politiebureau waar hulpinstanties zijn ingeschakeld om opvang voor haar te regelen.

"Het raakt je echt in je hart dat zo'n jong kind, moederziel en alleen, aan haar lot overgelaten wordt in een voor haar vreemd land... Gelukkig hebben we met meerdere disciplines en behulp van zorgzame burgers wat voor haar kunnen betekenen en gaat zij hopelijk een goede toekomst tegemoet", besluit de agent zijn bericht.

De politie kan over de zaak verder niets toevoegen, meldt persbureau ANP. Het is onbekend waar ze vandaan komt en of ze al langer in Nederland was.

