Museum van de Portugese Taal in Brazilië heropend na verwoestende brand

In de Braziliaanse stad São Paulo is na zes jaar het Museum van de Portugese Taal heropend. Het gebouw van het populaire museum werd eind 2015 grotendeels verwoest door een grote brand, waarbij ook een brandweerman om het leven kwam. Vorig jaar bleek dat de brand werd veroorzaakt door problemen met de verlichting.

"We zijn hier om de as van het verleden niet te vergeten, maar om er de toekomst op te bouwen", zei president Rebelo de Sousa van Portugal tijdens de openingsceremonie. "Dit is een viering van de toekomst van onze gemeenschappelijke taal." Wereldwijd spreken zo'n 260 miljoen mensen de Portugese taal.

Naast verschillende hoogwaardigheidsbekleders waren ook onder meer de gouverneur van de staat São Paulo, het staatshoofd van Kaapverdië en de minister van Cultuur van Angola aanwezig bij de ceremonie.

Bolsonaro

Grote afwezige was president Bolsonaro van Brazilië, die volgens gouverneur Doria van São Paulo "liever deelnam aan een motorparade" elders in zijn staat. Doria, een politieke rivaal van Bolsonaro, wil het volgend jaar tegen hem opnemen bij de presidentsverkiezingen.

Het museum was vroeger een van de meest bezochte musea van Brazilië. Volgens lokale media kostte de reconstructie van het museum zo'n 85,8 miljoen real, omgerekend ongeveer 13,9 miljoen euro.