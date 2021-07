Evacuaties in Turkije en Italië om bosbranden, Griekenland opent airco-zalen

Italië, Griekenland en Turkije worden nog altijd geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat het dodental als gevolg van de bosbranden op zes.

De Italiaanse brandweerkorpsen zijn de afgelopen 24 uur ruim 800 keer uitgerukt, waarvan 250 keer op Sicilië. Op het eiland proberen circa 250 reddingswerkers het vuur te doven. De luchthaven van Catania was enkele uren afgesloten. Tientallen bewoners van de kuststad zijn geëvacueerd nadat ze waren ingesloten door de vuurzee.

Het regionale bestuur heeft Rome om extra hulp gevraagd. Volgens de gouverneur van Sicilië is een deel van de branden aangestoken. Hij stelt voor de straffen voor brandstichting te verhogen.

In Italie bereikte het vuur vandaag het strand in de badplaats Catanië en ook in Griekenland en Turkije bereikte het vuur bewoonde gebieden: