Auto crasht op A12 na achtervolging politie over 100 kilometer

De politie heeft vanmiddag drie mannen opgepakt na een langdurige achtervolging. Die begon in het Brabantse Vught en eindigde 100 kilometer verderop, op de snelweg A12. Daar botste de vluchtauto op de vangrail ter hoogte van Zoetermeer.

De aanleiding voor de achtervolging is onbekend. Rond 15.00 uur kreeg de politie een melding over een hevige ruzie in een woonwijk in Vught. Maar toen de agenten aankwamen, was er niemand meer.

Wel bleek dat na het incident twee auto's waren weggereden. Eén van die auto's werd herkend op het camerasysteem dat langs de snelwegen hangt, meldt Omroep West. De politie zette de achtervolging in, die eindigde met de crash. Twee van de drie verdachten zijn nagekeken door ambulancepersoneel, ze lijken niet ernstig gewond. De politie doet nog onderzoek op de A12. Ook moet de vangrail worden vervangen en het asfalt worden schoongemaakt. De snelweg van Zoetermeer richting Den Haag blijft naar verwachting tot 19.00 uur dicht.