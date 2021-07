Amazon zet steeds meer stappen op de Nederlandse webwinkelmarkt

Amazon zelf verweert zich tegen alle kritiek. "Veel dingen waar ze om vragen bieden we al aan", reageert woordvoerder Stephan Eichenseher op de brief. "Medewerkers krijgen een goed salaris. We zorgen voor veilige werkomstandigheden en medewerkers krijgen carrièrekansen."

Een terugkerend verhaal is dat medewerkers weinig tijd krijgen voor een sanitaire stop. Ook dat spreekt Eichenseher tegen. "Het feit dat je verhalen herhaalt, maakt ze nog niet waar. Ik heb het aantal wc's geteld in ons gebouwd bij Schiphol; elke hoek heeft een toilet. Het is gewoon belachelijk om te praten over deze verhalen."