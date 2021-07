Het is zwarte zaterdag: al vroeg drukte op de Europese wegen

Het is vandaag zwarte zaterdag, de traditioneel drukke dag op de wegen in Europa wanneer veel vakantiegangers tegelijkertijd de weg op gaan. De zwaarste verkeersoverlast is zoals verwacht op de beruchte Route du Soleil, op de A6 en A7 onder Parijs. Daar loopt de vertraging al op tot bijna drie uur.

In Zwitserland staan files bij de Gotthardtunnel op de A2 richting Italië. In Italië zelf is het druk op de A1 tussen Milaan en Modena, waar automobilisten richting de Adriatische kust rijden.

Hieronder een kaart van de wegen waar de meeste drukte wordt verwacht: