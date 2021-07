Oogmedicijn voorlopig op: 'Vreselijk dat mensen hierdoor hun zicht verliezen'

Afhankelijk van het verloop van de ziekte krijgen patiënten met deze netvliesaandoeningen om de vier tot acht weken een injectie. Of, zoals bij Vera (niet haar echte naam), binnen twee dagen vanaf het moment dat ze merkt dat haar situatie verslechtert. Dan maakt het haar niet uit of ze aan het werk is of op vakantie in het buitenland. "Op dat soort moment schrik ik nog steeds erg en kan ik doorgaans ook meteen terecht bij de oogarts."

Het bericht dat de fabriek in Amerika het komende halfjaar geen Visudyne kan leveren, maakt haar boos. "Dan denk ik echt; jongens, hoe kan het dat we afhankelijk zijn van één fabrikant? En waarom hebben we in Nederland niet wat meer voorraad? Op deze manier veroordeel je mensen tot slechtziend worden en dat is vreselijk."

Schade niet te herstellen

Hoeveel er nog precies van het middel in Nederland is, is niet bekend. In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn ze in ieder geval door hun voorraad Visudyne heen, zegt oogarts Pandelis Fotiou. Om de beperkte middelen te verdelen is een landelijke commissie ingesteld. "Die commissie beslist wie behandeld kan worden. Maar als de patiënten geen behandeling krijgen, kunnen de klachten verergeren en die schade is niet altijd te herstellen."