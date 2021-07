Gemeente Utrecht sluit appartement uit angst voor nieuwe explosie

De gemeente Utrecht heeft besloten om een woning in de flat waar maandag een explosie was voor drie maanden te sluiten. Locoburgemeester Lot van Hooijdonk vreest dat het appartement anders opnieuw doelwit wordt van een "gewelddadige actie". De sluiting is per direct.

De politie denkt dat de explosie in de flat in de wijk Kanaleneiland een gerichte actie was. Het doelwit was waarschijnlijk een flatbewoner die bekend is bij politie en justitie, schrijft Van Hooijdonk aan de gemeenteraad.

Omdat een nieuwe aanslag op die bewoner niet kan worden uitgesloten, wordt de betreffende woning dus per direct gesloten. Niet alleen vanwege de risico's voor de bewoners, maar ook met het oog op de buren en omstanders. Op hen heeft de explosie diepe indruk gemaakt, zegt Van Hooijdonk. Zij voelen zich bovendien onveilig door het bericht dat de politie rekening houdt met een gerichte actie.

Flink beschadigd

De explosie was in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur, in het portiek van de flat aan de Alexander de Grotelaan. Niemand raakte gewond, wel werden meerdere woningen flink beschadigd. Zeven gezinnen moesten hun huis uit, zij werden in een hotel ondergebracht.

Inmiddels is de eerste schade hersteld: de woningen in het portiek hebben weer water en stroom en de deuren kunnen weer op slot. Uiterlijk woensdag worden nog nieuwe stevige deuren, kozijnen en ramen geplaatst. Bewoners die dat willen, kunnen tot die tijd in een hotel blijven.

De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Utrecht aangehouden in verband met de explosie, maar die mocht gisteren weer naar huis. Volgens persbureau ANP is niet duidelijk of hij nog verdachte is in de zaak.