Wereldwijd tekort aan oogmedicijn Visudyne, pas begin 2022 weer beschikbaar

Er is een wereldwijd tekort aan het medicijn Visudyne, dat bij de behandeling van bepaalde oogziekten wordt gebruikt. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Er zijn geen alternatieven voor dit middel en als patiënten het niet krijgen, gaat hun gezichtsvermogen achteruit.

Het tekort aan het medicijn Visudyne is ontstaan door productieproblemen in de Amerikaanse fabriek waar het middel wordt gemaakt. De fabrikant verwacht dat het medicijn in het eerste kwartaal van 2022 weer beschikbaar is.

Visudyne is de merknaam van een poeder met als werkzame stof verteporfine. Het poeder wordt met water gemengd en geïnjecteerd voorafgaand aan een laserbehandeling bij de oogaandoeningen serosa en maculadegeneratie. Dat zijn aandoeningen aan het netvlies. De macula is het midden van het netvlies, waarmee mensen lezen of gezichten herkennen.