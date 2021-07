Zwarte zaterdag morgen: misschien nog drukker dan anders

In Noord-Italië hebben sommige plaatsen de afgelopen dagen te maken gehad met zware wateroverlast, modderstromen en aardverschuivingen. Op de autosnelwegen heb je daar geen last van, zegt de ANWB-woordvoerder. Een aantal lokale lokale wegen is wel nog dicht. "Ons advies is als je naar Noord-Italië gaat om contact op te nemen met je accommodatie, want zij weten als geen ander hoe het daar ter plekke zit."

Gewoontedieren

De vraag die ieder jaar terugkeert is waarom vakantiegangers niet een dag eerder of later vertrekken, als ze weten dat ze daarmee urenlange vertragingen kunnen voorkomen. Dat advies geeft de ANWB wel, zegt Schaap. "Maar mensen zijn gewoontedieren. Ze willen op vakantie zodra het kan."

Voor wie de files niet kan ontlopen heeft Schaap nog een tip. "Je kunt beter de vertraging maar een beetje omarmen. Als je ervan uitgaat dat je er lang over gaat doen, dan valt het meestal mee."