Wekdienst 30/7: Uitspraak over mishandelen journalist in Urk • Kwartaalcijfers Air France-KLM

En dan nog even dit:

Herman van Veen heeft een record gevestigd. Theater Carré zette de podiumkunstenaar gisteravond in het zonnetje omdat hij een recordaantal keer solo heeft opgetreden in het Amsterdamse theater. Van Veen stond er voor de 561ste keer op de planken, waarmee het oude record van Toon Hermans sneuvelde. Freek de Jonge stond overigens nog vaker in Carré, maar dat was niet altijd solo.

De mijlpaal voor de 76-jarige Van Veen stond eigenlijk voor vorig jaar al op de agenda, maar door corona moest hij de jubileumtournee ter ere van zijn 75ste verjaardag een jaar uitstellen.