Brand in Cinemateca, grootste filmcollectie van Latijns-Amerika

In de Braziliaanse stad São Paulo is een opslag van de grootste filmcollectie van Latijns-Amerika getroffen door brand. Het is nog niet duidelijk hoeveel de schade de Cinemateca Brasileira heeft opgelopen.

Het vuur brak uit in een gebouw waar naast zo'n 2000 films ook oude filmposters, antieke projectoren en documenten over de Zuid-Amerikaanse filmgeschiedenis worden bewaard. Vijftien brandweerwagens en tientallen brandweerlieden werden opgeroepen om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden.

Medewerkers van de Cinemateca hadden recentelijk nog gewaarschuwd dat achterstallig onderhoud en onbetaalde elektriciteitsrekeningen tot brandgevaar leiden: veel van de oude films zijn geschoten op nitraatfilm, dat bij hogere temperaturen spontaan kan ontbranden.

"Deze collectie is ons audiovisueel geheugen, maar er wordt al meer dan een jaar niet goed voor gezorgd", zegt een hoogleraar filmkunde die bij de brand kwam kijken. "De federale overheid is hiervoor verantwoordelijk."

Verloren erfgoed

De Cinemateca, opgericht in 1940, werd vaker getroffen door grote branden. Zo gingen in 2016 ruim duizend filmrollen verloren. Vorig jaar ging een deel van de collectie verloren bij een overstroming.

Brazilië verloor de afgelopen jaren al vaker belangrijk erfgoed door brand. In 2018 werd het Nationaal Museum in Rio de Janeiro getroffen, het oudste wetenschappelijk instituut van het land. Daarbij gingen 20 miljoen objecten verloren, zoals fossielen van dinosauriërs en een 12.000 jaar oud menselijk skelet.