'Amerikaanse ex-kardinaal McCarrick toch voor de rechter om kindermisbruik'

De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick (91) wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van een jongen van 16. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op de huwelijksreceptie van de broer van het slachtoffer, in de jaren 70. Dat valt op te maken uit rechtbankverslagen waar de Amerikaanse krant The Boston Globe over schrijft.

Tot nu toe leverden aanklachten tegen McCarrick niks op, omdat de zaken verjaard waren. In dit geval is vervolging toch mogelijk omdat de ex-kardinaal geen inwoner was van de staat waar het misbruik in juni 1974 zou hebben plaatsgevonden.

Volgens de krant is er nu een dagvaarding waarin McCarrick wordt bevolen om op 26 augustus voor de rechtbank te verschijnen. Zijn advocaat wil alleen zeggen dat "we ernaar uitzien om deze kwestie in de rechtszaal aan te pakken". Volgens de advocaat van het slachtoffer was McCarrick een vriend van de familie en was er vaker sprake van seksueel misbruik.

Tientallen jaren genegeerd

De 91-jarige McCarrick is de eerste kardinaal in de Verenigde Staten die strafrechtelijk wordt aangeklaagd voor een zedenmisdrijf tegen een minderjarige. McCarrick ging in 2006 met emeritaat. Drie jaar geleden ontnam paus Franciscus hem de priesterlijke status wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. McCarrick zei destijds dat hij zich niets van misbruik kon herinneren.

Klachten over de kardinaal werden tientallen jaren genegeerd. De enige keren dat erop in werd gegaan, bagatelliseerden paus Johannes Paulus II en paus Benedictus de anonieme klachten, bleek uit een rapport van het Vaticaan.

Kardinalen worden ook wel de 'prinsen van de kerk' genoemd. Ze hebben na de paus de hoogste rang in de Rooms-Katholieke Kerk, adviseren de paus en hebben het recht om in een conclaaf een nieuwe paus te kiezen.