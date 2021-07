4506 nieuwe besmettingen, beeld vertekend door GGD-storing

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 4586 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 48 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

648 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is de bezetting toegenomen. Er liggen nu 648 mensen met corona in het ziekenhuis, 19 meer dan gisteren. Van hen liggen 177 coronapatiënten op de IC. Gisteren waren dat er nog 164. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).