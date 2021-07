Haagse afdeling BIJ1 splitst zich af na royement Gario

Het vijfkoppige bestuur van de Haagse afdeling van BIJ1 verbreekt de banden met de landelijke partij en splitst zich af. In een verklaring zeggen zij dat er naar aanleiding van het royement van Quinsy Gario een onhoudbare situatie is ontstaan.

Volgens de bestuursleden is het afgelopen weekend duidelijk geworden dat de landelijke organisatie "een giftige interne cultuur heeft, die ons actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling."

Zaterdag was er een Algemene Leden Vergadering (ALV) over het uit de partij zetten van de nummer 2 op de kandidatenlijst van BIJ1, dat sinds de verkiezingen één zetel in de Tweede Kamer heeft. Het landelijke bestuur zei toen dat Gario was geschorst omdat hij "toxisch gedrag" vertoonde.