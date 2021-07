Aangifte Nederlandse blogger tegen Russische journalist 'handig middel' voor Kremlin

"Van der Werff is een duidelijk pro-Poetin-figuur", zegt Sauer. "Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar voor de Russen is hij nu een handig middel."

Busje van de FSB

Volgens Dobrochotov is de smaadzaak een stok om de hond mee te slaan. En daar lijkt het inderdaad veel op, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp: "Waarom zou je voor een smaadzaak een huiszoeking doen, en niet alleen bij hem, maar ook bij zijn ouders?" Het gebeurt vaker dat er ook huiszoekingen bij familieleden gedaan worden, zegt Groot Koerkamp: "Om de druk op iemand op te voeren."

Officieel is Dobrochotov slechts nog getuige, zeggen de Russische autoriteiten. Maar dat is geen geruststelling, zegt Groot Koerkamp: "Dat kan ogenblikkelijk veranderen in verdachte."

Bij Dobrochotov werden laptops, telefoons en tablets in beslag genomen. Ook zijn paspoort werd ingenomen, waardoor Dobrochotov het land niet kan verlaten. Hij stond op het punt naar het buitenland te reizen. Groot Koerkamp: "Een busje dat betrokken was bij de huiszoeking had een nummerbord van de FSB, de Russische geheime dienst. Dus er lijkt meer aan de hand."

Vorige week werd The Insider bestempeld tot 'buitenlands agent'. Dat gebeurt vaker bij ngo's en media die Rusland als onwelgevallig ziet: "De aanleiding kan soms al zijn dat je een donatie van een euro uit het buitenland krijgt." The Insider is geregistreerd in Letland. Ook vergelijkbare media zijn in het buitenland geregistreerd: Meduza in Litouwen en VTimes in Nederland.