Podcast De Zomerdag: zo werd de Ever Given losgetrokken

Podcast De Dag brak eind maart persoonlijke luisterrecords met de aflevering over het vastgelopen containerschip de Ever Given in het Suezkanaal. Het Nederlandse bedrijf Boskalis kreeg de opdracht om het gevaarte weer los te krijgen, de wereld keek mee alsof het een spannende film was.

Nederlandse martiem dienstverleners zijn bijna altijd betrokken bij de grote, internationale klussen. Hans van Rooij gaat al decennia mee in de wereld van het baggeren en bergen en verstaat de de taal van de complexe problemen, grote belangen en soms ook gevaarlijke omstandigheden op zee als geen ander. Hij vertelt erover in de podcast.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.