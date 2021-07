Kans op botulisme na overstromingen Limburg: 'Ga niet zwemmen in rivier'

Waterschap Limburg waarschuwt mensen om niet in rivier de Roer te gaan zwemmen. Er is kans op botulisme als gevolg van de overstromingen van twee weken geleden. Ook wordt geadviseerd huisdieren en vee niet uit de zijrivier van de Maas te laten drinken.

Rondom de Roer tussen de Duitse grens en Roermond stinkt het op sommige plekken naar rotte vis. Dat komt doordat vissen door het zakken van het waterpeil op het droge terechtgekomen zijn of vissen doodgegaan zijn door stuurstofgebrek. Bovendien is er mogelijk rioolwater in de beek gekomen.

Metingen

Inspecteurs hebben afgelopen dagen op meerdere plekken dode vissen, lage zuurstofgehaltes en zwart water geconstateerd. Er zijn metingen verricht, maar de uitslagen daarvan zijn nog niet binnen. Het waterschap wacht daar niet op en vraagt iedereen per direct contact met het water uit de rivier te mijden. Mensen kunnen botulisme oplopen door contact met het water.

In Limburg zijn ze inmiddels bezig met de grote schoonmaak na de watersnood: