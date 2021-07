Bewoners weer naar huis na explosie Utrecht, politie houdt man (26) aan

De eerste bewoners van de flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland kunnen vandaag weer terug naar hun woning. De flat raakte maandag zwaar beschadigd na een explosie in de portiek. De politie heeft een 26-jarige man uit Utrecht aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de ontploffing.

Zeven gezinnen moesten hun woning uit na de knal. De woningcorporatie heeft veel van de schade intussen kunnen herstellen, maar is nog niet helemaal klaar. Toch kunnen de meeste bewoners vandaag al wel naar binnen. De woningbouw zegt in gesprek te gaan met de bewoners over wat er nog moet gebeuren.

Ook wordt er geïnventariseerd of er onder de gezinnen behoefte is aan slachtofferhulp. "Sommigen gaven al aan zich onveilig te voelen en slecht te slapen", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht.

Gevoel van onveiligheid

Dat gevoel over onveiligheid wordt aangewakkerd omdat er een sterk vermoeden is van opzet. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man om 02.30 uur met een tas de flat binnenloopt. Onderaan de trap rolt hij een soort lint uit. Daarna verdwijnt de man uit beeld en volgt de grote explosie.

De politie gaat mede op basis van die beelden uit van opzet en heeft vandaag een 26-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de explosie. Of hij ook de man is die op de camerabeelden te zien is, is niet duidelijk.