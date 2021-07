Indonesië biedt excuses aan voor mishandeling Papoea

Een stafchef van president Widodo heeft het gedrag van de officieren veroordeeld en sprak van "een vorm van buitensporig geweld en onwettig gedrag". Hij benadrukt dat het slachtoffer niet gewapend was en zich niet verzette. De marktkoopman is ook doof.

De Indonesische luchtmacht zegt dat de twee officieren zullen worden berecht voor een militaire rechtbank.

George Floyd

De beelden hebben de beschuldigingen van racistische behandeling van de inheemse bevolking in Papoea opnieuw doen oplaaien. Een lokale journalist stelt bij persbureau Reuters dat de toegang tot zijn Twitter-account werd geblokkeerd nadat hij een video van het incident deelde. Twitter zegt dat het account was gehackt.

De Indonesische mensenrechtenadvocaat Veronica Koman, die zich heeft gespecialiseerd in Papoea, maakt op sociale media een vergelijking met George Floyd; de zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam. Zijn dood ontketende wereldwijd protesten tegen racisme en politiegeweld.

De journaliste stelt dat het zeker niet het eerste incident is. Volgens haar werd vijf jaar geleden een student uit West-Papoea mishandeld door Indonesische veiligheidstroepen. Een rechter wees uiteindelijk de student aan als schuldige.

Spanningen

De spanningen tussen Indonesië en Papoea zijn de laatste tijd flink toegenomen. Zo heeft de regering honderden militairen naar de oostelijke provincie gestuurd nadat een hoge Indonesische inlichtingenofficier door onafhankelijkheidsstrijders in een hinderlaag was gelokt en vermoord.

Indonesië heeft het westelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea opgedeeld in twee provincies, Papoea en West-Papoea. De onafhankelijkheidsbeweging ziet de provincies als één gebied en strijdt al decennialang, sinds Indonesië het gezag van Nederland overnam, voor onafhankelijkheid.

In 1969 was er een omstreden referendum onder VN-vlag. Uitkomst daarvan was dat de inheemse bevolking zich bij Indonesië wilde voegen. Aan het referendum mochten maar ruim duizend geselecteerde inwoners meedoen. Papoea is rijk aan grondstoffen, maar de bevolking behoort tot het armste deel van Indonesië.