Afrikaanse overnamepoging Nederlandse stoffenbedrijf ontaardt in moddergevecht

Actis is bang dat andere potentiële kopers weglopen als ze wachten op het getreuzel van Made in Africa. Want ook Parcom, eigenaar van winkelketen Hema, is geïnteresseerd in Vlisco. En omdat de Britten er inmiddels niet meer op vertrouwen dat Made in Africa nog met geldschieters op de proppen komt, trekt Actis de stekker uit de deal.

Vakbonden en ondernemingsraad

Binnen enkele maanden ligt er een voorlopig akkoord met Parcom. Het Vlisco-bestuur lijkt content, eindelijk is er goed nieuws te melden aan het personeel.

"De overname wordt door Parcom voor het grootste deel gefinancierd uit eigen middelen, niet met leningen. Dat geeft al aan dat de investeerder vol vertrouwen is in de toekomst van dit bedrijf", zegt Vlisco-topman David Suddens in juni tegen het Eindhovens Dagblad na een voorlopig akkoord.

"Wij zijn ook blij dat er weer geïnvesteerd kan worden in Vlisco", zegt CNV-bestuurder Nicole Engmann. Maar toch kijkt ze niet met een goed gevoel terug op de eerste berichten over Parcom. "Het voelde als een voldongen feit. Er werd al over gesproken met de media voordat de ondernemingsraad van Vlisco iets over het bod had kunnen zeggen. Het was netter geweest naar het personeel om daarop te wachten."

Ook de ondernemingsraad van Vlisco zelf kijkt niet met grote tevredenheid terug op manier waarop Parcom geïntroduceerd is. "Het voorgenomen overnamebesluit voelde als definitief besluit. We moesten echt ons adviesrecht claimen", zegt voormalig OR-voorzitter Noursalam Azarfane.

Net als de rest van de ondernemingsraad stapte Azarfane begin deze week op vanwege een vermeende angstcultuur bij de stoffenfabrikant. De Vlisco-directie noemt het verwijt van een angstcultuur "even verrassend als onwaarschijnlijk".

Vlak voordat de ondernemingsraad opstapte adviseerde de OR-leden wel positief over het bod van Parcom. Zij hopen dat Parcom rust in het bedrijf zal brengen.

'Misleidend om bedragen te vergelijken'

Made in Africa voelt zich gepasseerd. Hema-eigenaar Parcom zou veel minder betalen voor Vlisco, zeggen de Afrikanen. Hard bewijs hiervoor heeft Made in Africa niet.

Actis en Vlisco willen er weinig over kwijt. Alleen: "het is misleidend om de twee bedragen met elkaar te vergelijken als het eerste bod, hoe aantrekkelijk ook, nooit werkelijkheid geworden is."