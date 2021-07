Misbruik 700 kinderen in kindertehuizen Zuid-Londen vijftig jaar verzwegen

Een jongen die in 1977 beschuldigingen van misbruik had geuit tegen zijn begeleider, werd kort daarop dood aangetroffen in de badkamer van dat tehuis. Naar zijn dood is nooit degelijk onderzoek gedaan. De onderzoekers hebben de politie gevraagd dat dossier te heropenen. In een ander verzorgingshuis werden kinderen, zelfs die jonger dan vijf jaar "systemisch blootgesteld aan seksueel misbruik", stelt het rapport.

Sandra Fearron woonde met haar broers en zussen tussen 1964 en 1969 in het kindertehuis van Shirley Oaks. Ze vertelde aan de BBC dat het misbruik twee jaar lang elke week doorging, totdat ze een schoolverpleegster vertelde wat er gebeurde.

Kinderen brachten tijd door met vrijwilligers, "ooms" en "tantes", die nooit waren doorgelicht. Een van die vrijwilligers was Geoffrey Clarke. Hij had vanaf het begin van de jaren 70 in Shirley Oaks ongehinderde toegang tot kinderen. In 1998 werd hij veroordeeld voor het seksueel misbruik van drie kinderen, maar inmiddels hebben minstens veertig oud-bewoners beschuldigingen tegen hem geuit.

De onderzoekscommissie heeft aanbevelingen gedaan om de misstanden te voorkomen, zoals het verbeteren van het werven, opleiden en doorlichten van het personeel. Het bestuur van Lambeth zegt die aanbevelingen over te nemen, nadat er "duidelijk is gefaald". Slachtoffers krijgen een schadevergoeding.

Verbeteringen

Ook de lokale politie verontschuldigt zich voor het "in de steek laten van de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen." De politie heeft de werkwijze omtrent klachten over seksueel misbruik veranderd, aldus een politiewoordvoerder. Agenten worden beter getraind en er wordt meer samengewerkt met deskundigen. "Het is duidelijk dat we op verschillende momenten kansen hebben gemist om daders te identificeren en verder te onderzoeken. Een deel van de behandeling van kinderen was ook onaanvaardbaar."