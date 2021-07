Zeker achttien doden en tien gewonden bij busongeluk India

In India zijn bij een busongeluk zeker achttien mensen omgekomen. Nog eens tien inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Lokale autoriteiten zeggen dat een vrachtwagen op een overvolle dubbeldekkerbus inreed.

Het ongeval gebeurde op de snelweg in de buurt van Barabanki, centraal gelegen in de deelstaat. "De bus was overbeladen en vervoerde ongeveer 150 passagiers", zegt de hoofdinspecteur van politie tegen persbureau Reuters.

De gewonden zijn naar een ziekenhuis in de regionale hoofdstad Lucknow gebracht. Indiase media melden dat veel passagiers in de bus arbeiders waren die lagen te slapen. De bus zou net voor het ongeluk pech hebben gehad op de snelweg.

Premier Modi zegt op Twitter diep bedroefd te zijn en hij condoleert de nabestaanden. Modi verzekert iedereen dat er gezorgd wordt voor een goede behandeling van de getroffen passagiers.