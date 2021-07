Wekdienst 28/07: Schoonmaak Zuid-Limburg • Nieuwe risiconiveaus veiligheidsregio's

Wat heb je gemist?

Na alle pech en tegenslag van de Nederlandse sporters in Tokio in de afgelopen week, zijn de resultaten van afgelopen nacht een welkome opsteker. Annemiek van Vleuten was oppermachtig op de tijdrit en behaalde daarmee een gouden medaille.

Ook een gouden plak was er voor de roeiers van de dubbelvier, de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar. Ondanks een misslag vestigden ze een wereldrecord. De mannen dubbeltwee pakten de zilveren medaille, nadat ze nipt werden verslagen door het Franse duo.

De vrouwen vier-zonder legden het af tegen Australië en brengen een zilveren plak mee naar huis. Brons was er voor Roos de Jong en Lisa Scheenaard in de vrouwen dubbeltwee.

En er was meer goed nieuws. De Nederlandse hockeysters verzekerden zich na een ruime overwinning van een plaats in de kwartfinales. En Arno Kamminga plaatste zich voor de finale van de 200 meter schoolslag, die donderdag gezwommen wordt.

Ander nieuws uit de nacht:

'Tientallen tolken van Nederlandse militairen nog steeds vast in Afghanistan': het demissionaire kabinet had beloofd ze zo snel mogelijk in veiligheid te brengen, maar desondanks zitten ze nog steeds vast en lopen ze gevaar, schrijft Trouw op basis van gesprekken met de betrokkenen.

Microsoft, Apple en moederbedrijf Google presenteren flinke groeicijfers: de techreuzen haalden in het afgelopen kwartaal samen een winst van bijna 45 miljard euro. Ook is hun marktwaarde meer dan verdubbeld vergeleken met voor de coronapandemie.

Ecuador trekt staatsburgerschap Julian Assange in: volgens een rechtbank in hoofdstad Quito zijn er onregelmatigheden geconstateerd bij zijn naturalisatieproces. Zo zouden er verschillende handtekeningen zijn gezet en zou er valsheid in geschrifte zijn gepleegd.

En dan nog even dit:

De dijken in Limburg hebben het goed gehouden. Maar toch is er door het hoge water van twee weken geleden flinke schade ontstaan aan dijken en buffers. Dijkinspecteur Paul Klinkenberg neemt poolshoogte.