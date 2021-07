Garagebox 18-jarige Bleiswijker veranderd in compleet oorlogsmuseum

De objecten die Molleman in zijn collectie heeft, komen overal vandaan."Driekwart daarvan heb ik gekregen van mensen die wisten dat ik verzamel. Maar met goed speuren op de markt en in de kringloopwinkel vind je ook genoeg." Inmiddels wordt Molleman ook wel eens herkend in het dorp, waar hij bekend is als 'de jongen met het museum'.

In de garagebox is ook een familiestuk te vinden: een bijzondere foto van soldaten. Op de foto staat 'de vrolijke bende'. "De dame op de foto is mij helaas niet bekend. Een van de jongens die ertussen staat is mijn overgrootvader. Die heeft bij het vierde regiment infanterie gezeten in 1929. Later is hij ook voor de mobilisatie opgekomen in 1939."

In het museum zijn ook originele foto's te vinden van het bombardement van Rotterdam, maar Molleman is het meest trots op een paspop die in de garage staat. "Dat is een Nederlandse infanterist, volledig uitgerust met gasmasker, broodzak en riem. Alles erop en eraan."

Ondanks dat de garagebox van boven tot onder gevuld staat, is de collectie van Molleman nog niet compleet. "Ik zoek nog originele spullen tussen 1940 en 1945 en ben ook hard op zoek naar een bevrijdingsrok en spullen van de mobilisatie."