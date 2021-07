Foto's maken verboden op Gelderse vaccinatielocaties vanwege intimidatie

Op vaccinatielocaties van GGD Noord- en Oost-Gelderland is het vanaf vandaag verboden om foto's of selfies te maken op de prikposten. Het is een van de maatregelen die de GGD neemt omdat medewerkers op vaccinatielocaties worden bedreigd. "Bij het maken van een foto is het niet altijd duidelijk of er sprake is van een selfie of dat er medewerkers op de foto gezet worden."

Volgens de GGD wordt het personeel niet alleen bedreigd en geïntimideerd op de vaccinatielocaties en aan de telefoon. "In een enkel geval is het zelfs voorgekomen dat medewerkers dreigbrieven hebben ontvangen op hun woonadres. Dit heeft grote impact", schrijft de organisatie op zijn website. Samen met de betrokken medewerkers wordt steeds aangifte gedaan van de bedreigingen.

Volgens de GGD leidt het maken van een foto tot gevoelens van onrust en onveiligheid onder medewerkers. Door het maken van foto's te verbieden, moeten medewerkers "op een veilige en plezierige manier hun werk kunnen blijven doen", aldus de GGD.

Verbod ook voor pers

Het foto- en filmverbod geldt niet alleen voor bezoekers, maar ook voor journalisten en eigen medewerkers. De speciale selfiehoeken op de vaccinatielocaties worden weggehaald. Een woordvoerder laat aan Omroep Gelderland weten inhoudelijk niet verder te willen ingaan op de bedreigingen en de maatregelen. "We willen voorkomen dat mensen die kwaad willen de aandacht krijgen die ze niet verdienen."

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zegt tegen ANP dat de richtlijn is "dat we op locaties geen mensen in beeld willen hebben die dat niet willen. Maar dat is een richtlijn. Het staat regio's vrij om een stap verder te gaan en een algeheel verbod in te stellen. Die vrijheid hebben ze."

De richtlijn is in het begin van de vaccinatiecampagne ingevoerd, maar dat had toen meer praktische redenen. "Vaccineerders hadden het zo druk met mensen die selfies gingen maken tijdens het prikken, dat dit het proces van het prikken vertraagde", aldus de GGD GHOR.

Aangifte

Begin deze maand deed de koepelorganisatie aangifte vanwege bedreigingen die zijn geuit tegen vaccinatiemedewerkers. Leden van de Telegram-groep De Bataafse Republiek deelden de namen van de medewerkers met elkaar. Ook schreven ze onder meer "ruim deze moordenaars van de straat", "jagen maar" en "alles kan kapot".

De Telegram-groep is opgericht door de Red Pill Journal, een platform van complotdenkers.