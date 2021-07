Zorgen over lastigvallen van buitenlandse journalisten bij overstromingen China

De vereniging voor buitenlandcorrespondenten in China is bezorgd over een aantal recente gevallen van intimidatie van journalisten die verslag deden van de overstromingen in de provincie Henan. De Foreign Correspondents Club of China (FCCC) waarschuwt dat journalisten in gevaar worden gebracht door de retoriek van organisaties met banden met de Communistische Partij.

In dat verband wordt onder meer een incident aangehaald met de China-correspondent van de BBC, Robin Brant. Hij werd online lastiggevallen nadat de Communistische Jeugdliga van Henan via het socialemedianetwerk Weibo 1,6 miljoen volgers had opgeroepen om te melden waar hij uithing.

Kort daarop werden ook verslaggevers voor de Los Angeles Times en de Duitse omroep Deutsche Welle lastiggevallen bij een ondergelopen markt, omdat men dacht dat zij de BBC-verslaggever waren. Daarbij werden de kleding en camera van de Deutsche Welle-verslaggever vastgegrepen. Beiden werden enige tijd tegengehouden toen ze wilden vertrekken.

De verslaggever van Deutsche Welle werd er door de menigte onder meer van beschuldigd desinformatie te verspreiden: